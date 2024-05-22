مباحثات أمريكية - إسرائيلية حول غزة تنتهي بـ"خيبة أمل"

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن سوليفان، قوله إنه "مع نتنياهو لن يكون هناك اتفاق سلام مع السعودية"، لافتة إلى أنه تم نقل هذه الرسالة للعديد من الشخصيات السياسية في إسرائيل.

ووفق الصحيفة، فإن "نتنياهو ببساطة غير قادر على فهم حجم وخطورة الوضع الراهن، وأهمية التوصل إلى حل، وهو قرار تاريخي سيغير وجه الشرق الأوسط، و بدلاً من ذلك يفضل الإبقاء على ائتلافه مع المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموترتش"، اللذين يرفضان - أيضًا بشكل حازم - أي مسار يفضي لدولة فلسطينية.

وقال سوليفان، بحسب مصادر الصحيفة الإسرائيلية، إن "نتنياهو غير مستعد للموافقة على أي صيغة تتحدث عن وقف إطلاق النار، أو جملة تقدم رؤية لقيام دولة فلسطينية في المستقبل، وإن هناك فرصة لتغيير وجه الشرق الأوسط لكن يجب على نتنياهو أن يتخذ قرارًا، إما الحفاظ على ائتلافه أو المضي في خطوة تاريخية، وهو ما يتطلب منه دفع ثمن قد يعرّض ائتلافه للخطر".