المغرب يفعّل برنامجاً عاجلاً لإعادة إيواء متضرري زلزال الحوز

أعلن الديوان الملكي المغربي، اليوم الخميس، تفعيل برنامج عاجل لإعادة إيواء متضضري الزلزال الكارثي الذي ضرب عدة مناطق في البلاد قبل أيام.

ويشمل البرنامج نحو 50 ألف مسكن انهارت كلياً أو جزئياً على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة، بحسب ما ورد في بيان عن الديوان الملكي أوردته وكالة أنباء المغرب الحكومية.

وقالت الوكالة إن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس "اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضرراً من زلزال الحوز".

وشدد العاهل المغربي، بحسب البيان، على "على ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة".

ويتضمن البرنامج "اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار، تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي. ومن المقرر لهذا الغرض، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئياً".

وقالت وزارة الداخلية المغربية في آخر إحصائياتها إن عدد القتلى من ضحايا الزلزال ارتفع إلى 2946 قتيلاً فيما بلغ عدد المصابين حتى الآن 5674 مصاباً.