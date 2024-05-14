اعتقال المحامي التونسي مهدي زقروبة بعد اقتحام نقابة المحامين (صور)

اعتقلت سلطات الأمن التونسية، في وقت متأخر الاثنين، المحامي مهدي زقروبة من مقر "دار المحامي" (نقابة المحامين) في العاصمة تونس، وفق ما أفاد به محامون وناشطون.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الاعتقال جاء إثر "اعتداء محام رفقة محام آخر على عوني أمن تابعين لإدارة الشرطة العدلية بالعنف المادي واللفظي بقصر العدالة بتونس وليس لمشاركته في حراك احتجاجي".

وأكدت أن الإجراء تم "على خلفية معاينتها لجريمة هضم جانب موظف عمومي أثناء آدائه لمهامه وتعمّده رفقة محام آخر الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عوني الأمن وإخراجهما من مقرّ قصر العدالة ومنعهما من القيام بواجبهما المهني الأمر الذي تمّ توثيقه بمقطع الفيديو المتداول صوتا وصورة".