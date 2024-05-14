اعتقال المحامي التونسي مهدي زقروبة بعد اقتحام نقابة المحامين (صور)
اعتقلت سلطات الأمن التونسية، في وقت متأخر الاثنين، المحامي مهدي زقروبة من مقر "دار المحامي" (نقابة المحامين) في العاصمة تونس، وفق ما أفاد به محامون وناشطون.
وقالت الوزارة في بيان لها إن الاعتقال جاء إثر "اعتداء محام رفقة محام آخر على عوني أمن تابعين لإدارة الشرطة العدلية بالعنف المادي واللفظي بقصر العدالة بتونس وليس لمشاركته في حراك احتجاجي".
وأكدت أن الإجراء تم "على خلفية معاينتها لجريمة هضم جانب موظف عمومي أثناء آدائه لمهامه وتعمّده رفقة محام آخر الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عوني الأمن وإخراجهما من مقرّ قصر العدالة ومنعهما من القيام بواجبهما المهني الأمر الذي تمّ توثيقه بمقطع الفيديو المتداول صوتا وصورة".
من جانبها، ذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية أن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة في حق المحامي مهدي زقروبة".
وبحسب الإذاعة، "تقرر فتح بحث في حق المحامي زقروبة ومحام آخر على خلفية تسجيل فيديو تم ترويجه على الفايسبوك ويتعلق بحادثة داخل مقر المحكمة الابتدائية بتونس يوم الاثنين".
وأوضحت الإذاعة التونسية أن "وحدة تابعة للحرس الوطني بالعوينة تولت إيقاف مهدي زقروبة مساء اليوم بدار المحامي واقتياده الى مقر الفرقة المتعهدة بالبحث لمباشرة الأبحاث اللازمة".
من جهتهم، قال محامون إن قوة أمنية اقتحمت للمرة الثانية خلال يومين مقر هيئة المحامين واعتقلت المحامي مهدي زقروبة.
وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي في تونس صوراً قالوا إنها تظهر آثار اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة المحامين والفوضى التي حدثت خلال ذلك.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يقتحم فيها الأمن التونسي مقر نقابة المحامين في العاصمة تونس ويقوم باعتقال بعض المحامين كان أبرزهم سنية الدهماني.