ذوو الرهائن في غزة يقتحمون الكنيست.. ونتنياهو يلوح بمبادرة (فيديو)

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس لجنة المالية موشيه جافني قوله للمحتجين، إن موقفه وجميع أعضاء اللجنة والذي أبلغه إلى نتنياهو هو أن "الإفراج عن المحتجزين هو أهم مذهب في اليهودية".

إلى ذلك، حاول ذوو المحتجزين إغلاق الشارع المؤدي إلى الكنيست، ما دفع الشرطة لتفريقهم.

ومن جهته، أفاد موقع "I24" الإخباري العبري، أن نتنياهو استقبل اليوم الإثنين، في مكتبه في القدس وفدا عن ذوي عائلات المحتجزين.