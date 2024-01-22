ذوو الرهائن في غزة يقتحمون الكنيست.. ونتنياهو يلوح بمبادرة (فيديو)
اقتحم ذوو محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة اجتماعًا للجنة المالية في الكنيست (البرلمان)، فيما لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بمبادرة لم يكشف تفاصيلها.
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية، فإن المحتجين طالبوا أعضاء اللجنة بالعمل على الإفراج عن ذويهم.
وأشارت إلى أنهم رفعوا لافتات كتب على بعضها "لن تجلسوا هنا وهم يموتون هناك"، مطالبين حكومة نتنياهو بالتوصل إلى صفقة تبادل فورية مع حركة حماس.
ونقلت وسائل إعلام عن رئيس لجنة المالية موشيه جافني قوله للمحتجين، إن موقفه وجميع أعضاء اللجنة والذي أبلغه إلى نتنياهو هو أن "الإفراج عن المحتجزين هو أهم مذهب في اليهودية".
إلى ذلك، حاول ذوو المحتجزين إغلاق الشارع المؤدي إلى الكنيست، ما دفع الشرطة لتفريقهم.
ومن جهته، أفاد موقع "I24" الإخباري العبري، أن نتنياهو استقبل اليوم الإثنين، في مكتبه في القدس وفدا عن ذوي عائلات المحتجزين.
وقال نتنياهو: "خلافا لما يقولون، لا يوجد أي اقتراح حقيقي من حماس - هذا غير صحيح. أقول هذا بكل وضوح قدر استطاعتي لأن هناك الكثير من الأشياء الخاطئة التي لا بد أنها تعذبكم. وفي المقابل هناك مبادرة من جانبنا ولن أخوض في التفاصيل".