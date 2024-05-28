محمد بن زايد يصل كوريا الجنوبية في زيارة لتطوير الشراكة الاستراتيجية
وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، إلى سيئول عاصمة كوريا الجنوبية، في زيارة تهدف لبحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وجاء في تدوينة نشرها حساب الشيخ محمد بن زايد على منصة "إكس": "وصلت اليوم إلى سيئول، للقاء فخامة الرئيس يون سيوك يول وبحث سبل تطوير الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين الإمارات وكوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يتماشى مع رؤانا المشتركة بشأن مستقبل التنمية واستدامتها في بلدينا".
وأضاف الشيخ محمد بن زايد: "العلاقات الإماراتية - الكورية نموذج متميز للعلاقات الإيجابية والبنّاءة".
وأكد أن "الإمارات حريصة على توسيع آفاقها بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين".
من جهتها، قالت وكالة أنباء الإمارات "وام" إن الشيخ محمد بن زايد يجري زيارة دولة تستغرق يومين، تلبية لدعوة يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا.
وذكرت الوكالة أن طائرات عسكرية كورية رافقت طائرة الشيخ محمد بن زايد، لدى دخولها الأجواء الكورية، احتفاء وترحيباً بالزيارة.