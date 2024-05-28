محمد بن زايد يصل كوريا الجنوبية في زيارة لتطوير الشراكة الاستراتيجية

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، إلى سيئول عاصمة كوريا الجنوبية، في زيارة تهدف لبحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وجاء في تدوينة نشرها حساب الشيخ محمد بن زايد على منصة "إكس": "وصلت اليوم إلى سيئول، للقاء فخامة الرئيس يون سيوك يول وبحث سبل تطوير الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين الإمارات وكوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يتماشى مع رؤانا المشتركة بشأن مستقبل التنمية واستدامتها في بلدينا".

وأضاف الشيخ محمد بن زايد: "العلاقات الإماراتية - الكورية نموذج متميز للعلاقات الإيجابية والبنّاءة".

وأكد أن "الإمارات حريصة على توسيع آفاقها بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين".