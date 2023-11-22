تغطية غير متوازنة وتوصيف منحاز.. الإعلام الغربي يرى حرب غزة بـ"عين واحدة"

ورغم الإجماع، في الأوساط الحقوقية خاصة، على أن ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي في غزة يرتقي في بعض مظاهره إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فإن كثيرًا من المحطات التلفزيونية الفرنسية مثلًا، لا ترى إلا بـ"عين واحدة"، وتمتنع عن الجزم بهذا الأمر مقابل نعت هجمات حركة حماس بأسوأ النعوت، ولا تتحرج في تصنيفها ضمن خانة "جرائم الحرب".

الخطاب المتداول في تلفزيون "بي أف أم تي في"، مثلًا، يمنح حيزًا أكبر للحديث عن خسائر الجانب الإسرائيلي جرّاء الصواريخ التي تطلقها حركة حماس من شمال قطاع غزة، أو صواريخ ميليشيات حزب الله من جنوب لبنان، مقابل تخصيص حيز زمني أقل لوصف نتائج وتداعيات القصف الإسرائيلي للأحياء السكنية ومجمعات اللاجئين وحتى مقار تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وتقول جمعية الصحفيين المناهضين للعنصرية (في فرنسا) إن التغطية الإخبارية الفرنسية لما يجري في غزة منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر الماضي "غير متوازنة" في العديد من وسائل الإعلام الفرنسية، لاسيما بسبب "ميلها إلى إخفاء الفلسطينيين وتجريدهم من إنسانيتهم"، وفق وصف الجمعية في بيان لها.

وأشار البيان إلى أن عدم التوازن هذا يطال الصحفيين أنفسهم، حيث يعاني كثيرون من "التهميش، وانعدام الثقة المهنية من جانب رؤسائهم، الذين يتجاهلون زواياهم المقترحة، ويتحكمون في إنتاجهم بطريقة غير مسبوقة، كل هذا دون إثارة ردود فعل من الزملاء أو الرؤساء الحاضرين"، بحسب قوله.

ونبّه البيان إلى أن تمسك الصحفيين في غرف التحرير باحترام حقوق الشعب الفلسطيني، يُنظر إليه على أنه انحياز للفلسطينيين، لاسيما إذا كان الصحفيون عربًا أو مسلمين.

وتجد صفة الانحياز وعدم التوازن في التغطيات الإعلامية صدى لها لدى المنظمات الحقوقية التي تفضح مثل هذه الأساليب غير المهنية وغير الأخلاقية، إذ أشارت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تقرير لها إلى أن "دورة العنف الحالية هي النتيجة المتوقعة للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، ونظام الفصل العنصري الذي استمر لفترة طويلة، رغم الدعوات والتحذيرات الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة".

وقالت الفيدرالية الدولية إنه "في فترة تتسم بالتوترات الشديدة، وتطرف الخطاب والدعم غير المشروط لإسرائيل، من المهم الدعوة إلى وقف التصعيد والوقف الفوري لإطلاق النار لحماية السكان المدنيين، الذين هم الضحايا الرئيسون لهذا الصراع".

واعتبرت الفيدرالية أن غزة تعاني حصارًا متواصلًا منذ 16 عامًا، حوّلها إلى سجن مفتوح غير صالح للعيش لأكثر من مليوني فلسطيني، الأمر الذي لا نجد له صدى في وسائل الإعلام الغربية، التي تنظر إلى الصراع من منطلق واحد، هو هجمات حماس يوم 7 أكتوبر الماضي، مع التركيز على فظاعتها.