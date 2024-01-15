لبنان.. كتل نيابية تتهم حكومة ميقاتي بتجاوز الدستور

لا تزال ردود الفعل المستاءة في الأوساط السياسية والقانونية في لبنان تتصاعد، وسط اتهامات واسعة لحكومة تصريف الأعمال بتجاوز الدستور.

يأتي ذلك على أثر قرار مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، رد 3 قوانين صدرت عن مجلس النواب، هي: القانون المتعلق بالهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة وبتنظيم الموازنة المدرسيّة، والقانون الرامي إلى إعطاء مساعدة ماليّة لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة، والقانون المتعلّق بتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة.

وقد رأت غالبية الكتل السياسية على اختلافها أن قرارات رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، تتجاوز الدستور وتتعدى على صلاحيات رئيس الجمهورية الشاغر منصبه منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022، الجهة الوحيدة الصالحة، وفق الدستور، لرد القوانين.

فوضى دستورية

عضو كتلة تحالف التغيير النائب وضاح الصادق، قال إن هذه ليست المرة الأولى التي يُخرق فيها الدستور، "فنحن نعيش اليوم بخرق دائم للدستور وحالة فوضى دستورية نتيجة عدم انتخاب رئيس للجمهورية".

وأضاف الصادق في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "ثمة فريقا سياسيا معروفا يعطل الاستحقاق الرئاسي، بفرض مرشحه على اللبنانيين، والسيطرة على كافة مفاصل الدولة اللبنانية التي أوصلها إلى الانهيار".

وأكد الصادق أن "ما قامت به حكومة تصريف الأعمال برد القوانين، التي كانت قد أصدرتها في جلستها ما قبل الأخيرة، إلى مجلس النواب، هو أحد فصول مخالفة الدستور. ونحن ككتلة تحالف التغيير سنجتمع مع نواب المعارضة للتشاور بما يمكن عمله لتصحيح هذا الخلل".

بدوره، اعتبر النائب في كتلة "الجمهورية القوية" غياث يزبك، أن "الحكومة اليوم تتحدث بلغة حزب الله"، لافتا إلى تصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس بقوله إنّ "الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، ونطالب بأن يصار في أسرع وقت إلى وقف إطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف إطلاق نار جدي في لبنان".