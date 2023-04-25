لماذا السودان مهم؟

هذا الموقع الفريد على ساحل البحر الأحمر جعل الموانئ السودانية حلبة تنافس بين القوى الفاعلة إقليميا ودوليا، ووفق ما ذكره تقرير لمركز كارنيغي نشر في فبراير 2021، فقد برز عقب سقوط البشير في 2019 التهافت الدولي والإقليمي على السودان، حيث سعت دول إقليمية وقوى عظمى عالمية لحجز موطئ قدم في تلك المنطقة بالغة الأهمية اقتصاديا وإستراتيجيا.

ويذكر التقرير- على سبيل المثال- إقدام روسيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، عبر وزارة الدفاع، بإبرام اتفاق مدته 25 عامًا مع السلطات السودانية لإنشاء قاعدة بحرية روسية جديدة في ميناء بورتسودان، قادرة على استيعاب 300 جندي روسي تقريبًا.

نهر النيل

يمر نهر النيل الذي يعد أحد أطول أنهار العالم بالسودان، وتبرز أهمية النهر في كونه مصدرا أساسيا للماء والغذاء في معظم البلدان التي يمر عبرها مع تزايد أهميته في دولتي المصب لاسيما مصر، والتي يعد النيل فيها مسألة وجودية كمصدر شبه وحيد لمياه الشرب والزراعة كذلك.

وخلال السنوات الماضية كان النيل محور نزاع معقد بين مصر وإثيوبيا التي تعد أحد أهم منابعه بسبب بناء الأخيرة سدا عملاقا قد يقلل من حصة مصر من المياه، وقد كان السودان طرفا أساسيا في ذلك النزاع.

دول الجوار

يمتلك السودان حدودا مع سبع دول هي مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا، ويشهد عدد من تلك الدول صراعات داخلية، مثل أفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا، كما خرجت إثيوبيا للتو من حرب أهلية طاحنة بين الحكومة المركزية وجبهة تحرير تيغراي.

وفي حال استمرار التدهور الأمني في السودان يخشى أن تأخذ الصراعات في دول الجوار امتدادًا داخل السودان أو أن تتخذه بعض جماعات التمرد قاعدة انطلاق لشن هجمات داخل تلك الدول، لاسيما مع وجود لاجئين من أغلبها داخل السودان.