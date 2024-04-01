اتهام القضاء الإسرائيلي بتجاهل التحريض على "الإبادة الجماعية" في غزة
سلّط تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، الضوء على اتهام القضاء الإسرائيلي بتجاهل التحريض على الإبادة الجماعية في غزة، الذي تطلقه شخصيات إسرائيلية عامة من سياسيين وصحفيين.
وواجهت إسرائيل، منذ الأيام الأولى للحرب على قطاع غزة، العديد من الانتقادات التي تتعلق بارتكاب جرائم الحرب وفشل حماية المدنيين، ومنع المساعدات الإنسانية التي أدت لحدوث "مجاعة".
وقال التقرير، إنه مع تصاعد حجم الموت والدمار والمعاناة الإنسانية، تفاقمت المخاوف وتحولت إلى تحذيرات من جانب بعض حلفاء اسرائيل كونها تخاطر بارتكاب جرائم حرب.
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن الاتهامات الموجهة لإسرائيل تتركز على ارتكاب جرائم حرب في معظمها على حماية المدنيين، إلا أن هناك مخاوف أخرى بشأن معاملة المعتقلين، ومن بينهم المشتبه في أنهم أعضاء في حركة حماس.
من جهتها، تنفي إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بعرقلة دخول المساعدات، وتؤكد أن أي نقص ينبع من إخفاقات لوجستية من قبل المنظمات الإنسانية، أو قيام حماس بالاستيلاء على الإمدادات القادمة إلى القطاع.
وشدد تقرير"الغارديان" على أن قوانين الحرب ملزمة حتى عندما يخرقها العدو، والجرائم التي ترتكبها حماس لا تقلل من مسؤولية إسرائيل عن حماية المدنيين خلال حملتها لتدمير الحركة.