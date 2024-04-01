اتهام القضاء الإسرائيلي بتجاهل التحريض على "الإبادة الجماعية" في غزة

وقال التقرير، إنه مع تصاعد حجم الموت والدمار والمعاناة الإنسانية، تفاقمت المخاوف وتحولت إلى تحذيرات من جانب بعض حلفاء اسرائيل كونها تخاطر بارتكاب جرائم حرب.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن الاتهامات الموجهة لإسرائيل تتركز على ارتكاب جرائم حرب في معظمها على حماية المدنيين، إلا أن هناك مخاوف أخرى بشأن معاملة المعتقلين، ومن بينهم المشتبه في أنهم أعضاء في حركة حماس.

من جهتها، تنفي إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بعرقلة دخول المساعدات، وتؤكد أن أي نقص ينبع من إخفاقات لوجستية من قبل المنظمات الإنسانية، أو قيام حماس بالاستيلاء على الإمدادات القادمة إلى القطاع.

وشدد تقرير"الغارديان" على أن قوانين الحرب ملزمة حتى عندما يخرقها العدو، والجرائم التي ترتكبها حماس لا تقلل من مسؤولية إسرائيل عن حماية المدنيين خلال حملتها لتدمير الحركة.