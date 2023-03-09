استشهاد 3 فلسطينيين جنوب جنين

نفذت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، صباح الخميس، عملية إعدام بحق ثلاثة شبان فلسطينيين، بعد أن أطلقت النار عليهم داخل مركبتهم عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان قولهم إن "قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى البلدة، وأطلقت النار على مركبة من نوع هونداي في منطقة الفوارة في جبع وبداخلها ثلاثة شبان، ما أدى إلى استشهادهم".

وأضافوا أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت القناصة على أسطح المنازل".

وبعد هذه العملية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 77 شهيداً، بينهم 13 طفلا وسيدة.