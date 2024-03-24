واشنطن: "داعش" لا يزال مصدر تهديد في العراق
قالت السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوفسكي إن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا في العراق.
وأضافت أن عمل التحالف العسكري، الذي تقوده الولايات المتحدة، مع العراق لهزيمة التنظيم بشكل كامل لم ينتهِ بعد.
وكان مسؤولون عراقيون كبار، منهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قالوا مرارا إن التنظيم لم يعد يشكل تهديدا في العراق، ولم تعد هناك حاجة للتحالف، حتى مع استمرار أعضاء التنظيم بتنفيذ هجمات في أماكن أخرى.
وقالت رومانوفسكي، من مقر السفارة الأمريكية في بغداد، بمقابلة مع رويترز: "يقدر كلانا أن داعش لا يزال يمثل تهديدا هنا. ورغم تراجعه كثيرا، إلا أننا لم ننجز عملنا بشكل أساسي، ونريد التأكد من أن القوات العراقية يمكنها مواصلة هزيمة التنظيم".
جاءت تصريحات السفيرة بعد إعلان فرع التنظيم في أفغانستان مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات في روسيا، يوم الجمعة، قُتل فيه 137 شخصا.
وقالت السفيرة في تعليق إضافي بعد المقابلة: "كما يذكرنا هذا الحادث، فإن داعش عدو إرهابي مشترك يجب هزيمته في كل مكان".
وأضافت: "لهذا السبب تشترك الولايات المتحدة والعراق في الالتزام بضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، عبر سبل، منها العمل معًا لتشكيل شراكة أمنية ثنائية قوية بين الولايات المتحدة والعراق".