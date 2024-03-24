واشنطن: "داعش" لا يزال مصدر تهديد في العراق

قالت السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوفسكي إن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا في العراق.

وأضافت أن عمل التحالف العسكري، الذي تقوده الولايات المتحدة، مع العراق لهزيمة التنظيم بشكل كامل لم ينتهِ بعد.

وكان مسؤولون عراقيون كبار، منهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قالوا مرارا إن التنظيم لم يعد يشكل تهديدا في العراق، ولم تعد هناك حاجة للتحالف، حتى مع استمرار أعضاء التنظيم بتنفيذ هجمات في أماكن أخرى.

وقالت رومانوفسكي، من مقر السفارة الأمريكية في بغداد، بمقابلة مع رويترز: "يقدر كلانا أن داعش لا يزال يمثل تهديدا هنا. ورغم تراجعه كثيرا، إلا أننا لم ننجز عملنا بشكل أساسي، ونريد التأكد من أن القوات العراقية يمكنها مواصلة هزيمة التنظيم".