"إرم ميديا" تشارك بجناح لافت في الكونغرس العالمي للإعلام 2023

وأضاف الهاشمي في كلمته: "قبل عام، وضمن سلسلة نجاحاتِ مؤسسة إرمِ ميديا، اجتمعنا هنا لنعلن إطلاق موقعنا الجديد (إرم الاقتصادية)، وها نحن نلتقي اليوم مجددًا لنحتفل وإياكم بمرور عشر سنوات على انطلاق موقعِ (إرم نيوز)، الذي تمكن من صياغة هويته ورؤيته الإعلامية الخاصة به في عالم الإعلام العربي".

ولفت رئيس مجلس إدارة إرم ميديا إلى أنه وخلال 10 سنوات مضت على انطلاق "إرم نيوز" كانت حاضرة بموضوعية، وناقلة بمهنية جميع الأحداث التي عصفت بالعالم العربي، والمنطقة والعالم، والتي حرصت على تغطيتها ومتابعتها، محافظة في كل ذلك على قيمها النبيلة التي تستند إليها في عملها الإعلامي، مجسدة بنزاهة وأمانة شعارها منذ لحظة الانطلاق "الحقيقة محايدة"، معتمدة على خبرات وكفاءات على قدر عال من التميز والاحتراف.

وأشار الهاشمي إلى أن مؤسسة "إرم ميديا" ومن خلال مواقعها ومنصاتها الثلاث: "إرم نيوز"، و "إرم الاقتصادية" و "فوشيا"، ستمضي قدمًا في هذه المسيرة، لترسيخ نهجها القويم.