"إرم ميديا" تشارك بجناح لافت في الكونغرس العالمي للإعلام 2023
شاركت "إرم ميديا" في أعمال الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023 بجناح لافت، وكرمت عددًا من موظفيها القدامى خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر الذي انطلق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة إرم ميديا شهاب الهاشمي: "يسرنا الترحيب بكم جميعًا أجمل ترحيب، في هذا الحدث الإعلامي العالمي الكبيرِ الكونغرس العالمي للإعلام، الذي تحتضنه إمارة أبو ظبي، والذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بالقطاعِ الإعلامي، ويجسد رؤيتها من خلال احتضان هذا الحدث الإعلامي الكبير، الذي أصبح ملتقى مهمًّا يجمع أبرز وأهم العاملين في قطاع الإعلام".
وأضاف الهاشمي في كلمته: "قبل عام، وضمن سلسلة نجاحاتِ مؤسسة إرمِ ميديا، اجتمعنا هنا لنعلن إطلاق موقعنا الجديد (إرم الاقتصادية)، وها نحن نلتقي اليوم مجددًا لنحتفل وإياكم بمرور عشر سنوات على انطلاق موقعِ (إرم نيوز)، الذي تمكن من صياغة هويته ورؤيته الإعلامية الخاصة به في عالم الإعلام العربي".
ولفت رئيس مجلس إدارة إرم ميديا إلى أنه وخلال 10 سنوات مضت على انطلاق "إرم نيوز" كانت حاضرة بموضوعية، وناقلة بمهنية جميع الأحداث التي عصفت بالعالم العربي، والمنطقة والعالم، والتي حرصت على تغطيتها ومتابعتها، محافظة في كل ذلك على قيمها النبيلة التي تستند إليها في عملها الإعلامي، مجسدة بنزاهة وأمانة شعارها منذ لحظة الانطلاق "الحقيقة محايدة"، معتمدة على خبرات وكفاءات على قدر عال من التميز والاحتراف.
وأشار الهاشمي إلى أن مؤسسة "إرم ميديا" ومن خلال مواقعها ومنصاتها الثلاث: "إرم نيوز"، و "إرم الاقتصادية" و "فوشيا"، ستمضي قدمًا في هذه المسيرة، لترسيخ نهجها القويم.
وقال: "لأن الإعلام أصبح أمانة ثقيلة، فقد عملنا على تطوير موقع إرم نيوز من خلال استقطاب مهارات وخبرات إعلامية من الدول العربية كافة، مواكبين أحدث المعدات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تقديم تقاريرنا بجودة عالية، ليتصدر موقعنا بذلك أوائل المواقع العربية التي تمكنت من إيصال رسالتِها الإعلامية بكل أمانة واقتدار".
ووجَّه الهاشمي في ختام كلمته، شكره لكل من أسهم في هذا النجاح، مضيفًا: "لن نتوقف هنا، ولن نكتفي بما أنجزنا ووصلنا إليه، فأملنا كبير لتحقيق المزيد من النجاحات المثمرة، بالشراكة معكم، وبجهدكم المقدر".
يشار إلى أن المؤتمر والكونغرس العالمي للإعلام سيستعرض أحدث الاتجاهات والابتكارات والتقنيات والمعدات في قطاع الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وسيستقطب الكونغرس مشاركة واسعة من ممثلي القطاعات الحكومية والإعلامية والأكاديمية والصناعية، وحضور نخبة من المتحدثين الذين سيقدمون تحليلًا شاملًا للاتجاهات الإعلامية والفرص الواعدة المتوفرة في قطاع الإعلام لتطوير الأعمال.
ويجمع المعرض تحت مظلته أبرز الشركات والمؤسسات الإعلامية الرائدة والشركات الناشئة الجديدة لاستعراض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة التي تقدمها العلامات التجارية العالمية والإقليمية والمحلية.