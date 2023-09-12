"الكابينيت" الإسرائيلي يجتمع لبحث التهديدات على وقع المناورات في غزة

يعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني السياسي المصغر "الكابينيت" برئاسة بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مهمًّا لبحث التهديدات والخطوات التي سيتم اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاع غزة مناورات عسكرية شاملة تنفذها الفصائل الفلسطينية المختلفة، استعدادًا لأي احتمال قد يؤدي إلى خوض جولة قتال جديدة مع الجيش الإسرائيلي، بعد تهديدات "تل أبيب" الأخيرة.

وقال أمير بوخبوط المحلل السياسي والمراسل العسكري بموقع "واللا" العبري، إنه "بينما سيجتمع الكابينيت الساعة العاشرة لمناقشة التهديدات، وتقييمات المنظومة الأمنية - بدأت حماس الساعة السابعة صباحًا مناورة عسكرية شاملة في قطاع غزة".

من جهتها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية: "سيجتمع الكابينيت لمناقشة عدة ملفات، منها ما يعرف بسيناريو الإسناد والطوارئ، والتقديرات الإسرائيلية للحرب الشاملة".