بعد استهدافه المتكرر.. تحذير من خروج مستشفى الأقصى في غزة عن الخدمة

أسفر قصف إسرائيلي طال خياما داخل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة اليوم الأحد عن مقتل فلسطينيين اثنين، وإصابة 17 آخرين، على الأقل وفق مصادر طبية فلسطينية. في حين حذّر مسؤول في وزارة الصحة من خروج المستشفى عن الخدمة جراء تكرار استهدافه.

وقال الناطق باسم المستشفى، خليل الدقران، إن "اثنين من النازحين قُتِلا، فيما أُصيب 15 آخرون بجروح بين خطيرة ومتوسطة بفعل القصف الإسرائيلي الذي طال خيمة للنازحين بساحة المستشفى"، معتبرًا ذلك انتهاكًا إسرائيليًّا لحرمة المراكز الطبية.