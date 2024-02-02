3 قتلى في استهداف مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني بخان يونس
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل 3 أشخاص، بينهم إحدى موظفاتها جرّاء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاه مبنى الجمعية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقال مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، إن عددا من جنود قناصة الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار تجاه آلاف النازحين داخل مبنى الجمعية ما أدى إلى مقتل 3 مواطنين وجرح 7 آخرين.
ونقل عن شهود عيان من داخل مبنى الجمعية أن المسيرات الإسرائيلية من نوع "كواد كابتر" بالإضافة إلى عدد من جنود القناصة فوق أسطح البنايات المحيطة بالجمعية يقومون بإطلاق النار بشكل عشوائي ومكثف تجاه المباني وداخل الغرف بهدف قتل أكبر عدد ممكن من النازحين.
وأضاف الشهود: "نعيش وسط حالة من فقدان الأمل بإمكانية النجاة من كل هذا القتل الذي يستهدف آلاف النازحين بداخل مبنى الجمعية ومستشفى الأمل غالبيتهم من الأطفال والنساء".
وأوضحوا أن الجرحى والمرضى مصيرهم الموت الحتمي جرّاء انعدام وجود الغذاء والدواء وتوقف تقديم الخدمات العلاجية بسبب الحصار المشدد ومنع وصول المساعدات الإغاثية والطبية.
وقال المسؤول الإعلامي باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن ما يحدث في مبنى الجمعية ومستشفى الأمل هو عملية إبادة جماعية.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يواصل إطلاق النار على مبنى الجمعية الذي يؤوي آلاف النازحين، وسط منع الجيش لطواقم الإسعاف من نقل الجرحى إلى مستشفى الأمل المحاذي لمبنى الجمعية.
وطالب في حديثه لـ"إرم نيوز"، بضرورة تدخل المؤسسات الأممية والدولية وحماية آلاف النازحين والمرضى من عمليات القتل المستمرة وفك الحصار عن المستشفى والجمعية.