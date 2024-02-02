3 قتلى في استهداف مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني بخان يونس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل 3 أشخاص، بينهم إحدى موظفاتها جرّاء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاه مبنى الجمعية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، إن عددا من جنود قناصة الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار تجاه آلاف النازحين داخل مبنى الجمعية ما أدى إلى مقتل 3 مواطنين وجرح 7 آخرين.

ونقل عن شهود عيان من داخل مبنى الجمعية أن المسيرات الإسرائيلية من نوع "كواد كابتر" بالإضافة إلى عدد من جنود القناصة فوق أسطح البنايات المحيطة بالجمعية يقومون بإطلاق النار بشكل عشوائي ومكثف تجاه المباني وداخل الغرف بهدف قتل أكبر عدد ممكن من النازحين.