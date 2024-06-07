بسبب الخمور الفاسدة.. بنكيران يثير الجدل في المغرب

وتفاعل بنكيران مع هذه الفاجعة في بث عبر صفحته في "فيسبوك" بالقول: "إن ترويج الخمور الفاسدة التي تودي بحياة العشرات من الأبرياء هي نوع من الإرهاب"، مؤكدا ضرورة محاربة ترويج هذه المشروبات القاتلة بالطريقة نفسها التي تقاوم بواسطتها الأجهزة الأمنية التهديدات الإرهابية.

وأكد قائد "إخوان" المغرب أن "مسؤولية الحكومة تبقى كاملة في هذا الموضوع؛ من أجل مواجهة مروجي هذا النوع من الخمور"، مضيفا: "ليست لنا مصلحة في أي نوع من الخمور، وبالأحرى بخمر لا تذهب فقط بالعقل والمال والصحة، بل تذهب بالأرواح".

وانتقدت تعليقات عبر المنصات الاجتماعية طريقة تفاعل بنكيران مع فاجعة "الكحول المغشوش"؛ وكتب البعض علبر مواقع التواصل أن زعيم حزب "العدالة والتنمية" لم يقدر على محاربة الاتجار في الكحول المغشوش حينما كان رئيسا للحكومة المغربية (2012 -2016)، بل وقعت حوادث مشابهة في فترة ولايته.

واعتبرت بعض التعليقات أن بنكيران يحاول مهاجمة الحكومة لتصفية حساباته السياسية مع خصومه.