مسؤولان: إسرائيل تؤجل عملية رفح للرد على الهجوم الإيراني

كشف مسؤولان إسرائيليان أن بلادهم أجلت الهجوم على مدينة رفح، جنوبي غزة، من أجل الانتقام من طهران بعد الهجوم الأخير، وقالوا إن الرد قد يكون ضربة لمنشأة مهمة في إيران، بحسب شبكة "CNN" الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن المسؤولين اللذين طلبا عدم كشف هويتهما، أن سلاح الجو الإسرائيلي كان يستعد لإلقاء منشورات على المدنيين في رفح الإثنين استعدادا للهجوم، مؤكدين أن إسرائيل مصممة على مهاجمة المدينة، لكنها تصب اهتمامها الآن على توجيه ضربة لإيران.

وعقد مجلس الحرب، الإثنين، اجتماعا لتحديد نوع وتوقيت الرد على إيران، بحسب مسؤول إسرائيلي، أكد عدم وجود معلومات عن القرار.

ولفت المسؤول إلى أن إسرائيل تبحث عن حشد جهود لدفع الغرب على فرض عقوبات على إيران و"زيادة" عزلتها، إلى جانب الضربة العسكرية.