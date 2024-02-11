جندي إسرائيلي يوثق سرقة ساعات ثمينة من بيت في غزة (فيديو)
ترافقت الحرب البرية التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة، مع تصرفات استفزازية لجنود إسرائيليين انتشرت على نطاق واسع، عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
آخر هذه الاستفزازات أظهرها مقطع فيديو لأحد الجنود الإسرائيليين وهو ينهب محتويات منزل لأسرة فلسطينية في قطاع غزة.
فقد نشر الجندي آرون رافائيل مقطع فيديو على حسابه بتطبيق "تيك توك" يوثّق فيه سرقته لمحتويات منزل لعائلة فلسطينية في حي الرمال غرب مدينة غزة، وسرقة ساعة ثمينة.
كما وثّق الجندي عبثه بغرفة في منزل فارغ من سكانه، موجها عدسته إلى محتويات الغرفة، قبل أن يلجأ إلى قفل حسابه بعد انتقادات وُجهت إليه.
وقد توالت خلال الأشهر الأخيرة حوادث مشابهة ظهر خلالها الجنود الإسرائيليون في مقاطع فيديو وهم يعبثون بمحتويات بيوت الفلسطينيين في قطاع غزة، ويسرقون خزائن تحتوي على ممتلكات خاصة.
كما أظهرت مقاطع متداولة إتلاف جنود إسرائيليين لمساعدات إنسانية داخل قطاع غزة، ومشاهد لتفجيرهم بيوت مدنيين.
وقد قوبلت تلك التصرفات بانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المستوى الرسمي؛ ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى فتح تحقيقات في تلك التصرفات.