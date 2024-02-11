جندي إسرائيلي يوثق سرقة ساعات ثمينة من بيت في غزة (فيديو)

ترافقت الحرب البرية التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة، مع تصرفات استفزازية لجنود إسرائيليين انتشرت على نطاق واسع، عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

آخر هذه الاستفزازات أظهرها مقطع فيديو لأحد الجنود الإسرائيليين وهو ينهب محتويات منزل لأسرة فلسطينية في قطاع غزة.

فقد نشر الجندي آرون رافائيل مقطع فيديو على حسابه بتطبيق "تيك توك" يوثّق فيه سرقته لمحتويات منزل لعائلة فلسطينية في حي الرمال غرب مدينة غزة، وسرقة ساعة ثمينة.