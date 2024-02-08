الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط وجنديين عند الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، إصابة ضابط وجنديين من قواته، جراء إطلاق صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: "تم رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية خرقت الحدود من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق كريات شمونة وبيرانيت وجبل الشيخ شمال البلاد".

وأضاف: "هاجم الجيش الإسرائيلي بنيران المدفعية مصادر النيران".

وتابع: "نتيجة عمليات الإطلاق هذه أصيب ضابط صف تابع للجيش بجروح بالغة، في حين أصيب جنديان احتياط آخران بجروح طفيفة، ونُقل الجرحى لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".