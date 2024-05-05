ماكرون يؤكد رفضه أي هجوم على رفح

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، رفضه أي هجوم إسرائيلي على رفح، داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "استكمال" المفاوضات مع حماس للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان لقصر الإليزيه أن ماكرون "حثّ" نتنياهو، في اتصال هاتفي، على "استكمال المفاوضات التي قد تؤدي إلى تحرير الرهائن وحماية المدنيين، من خلال وقف لإطلاق النار وخفض التصعيد الإقليمي".

وأضاف بيان الرئاسة الفرنسية: "ذكّر رئيس الجمهورية بأولويتنا المتمثلة بتحرير كل الرهائن، خصوصا مواطنينا الثلاثة"، وأشار إلى أن فرنسا تدعم "بشكل كامل جهود الوساطة الجارية".

وذكر البيان أن ماكرون جدّد "معارضته الصارمة لهجوم إسرائيلي محتمل على رفح، والحاجة الملحة لضمان دخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية عبر كل المعابر إلى قطاع غزة".

وكانت حماس أعلنت، في وقت سابق، أنها "لن توافق بأي حال من الأحوال على اتفاق لا يتضمن صراحة وقفا دائما للحرب"، وهو ما اصطدم برفض إسرائيلي، ولاحقاً أعلنت الحركة انتهاء المفاوضات، وأن وفدها سيغادر القاهرة إلى الدوحة للتشاور.