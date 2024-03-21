انتشار أمني "غير مسبوق" لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية

أفادت تقارير لبنانية بقيام ميليشيا حزب الله في لبنان، الخميس، بتنفيذ انتشار أمني واسع وصف بأنه "غير مسبوق" في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن عناصر ميليشيا حزب الله انتشروا بكامل عتادتهم العسكري في الضاحية الجنوبية وهم يضعون الأقنعة على وجوههم.

وذكرت أن عناصر الحزب قاموا بالتدقيق المشدد في هويات المارة في الشوارع الرئيسية والفرعية، مرجحة أن يكون ذلك من ضمن إجراءات "الأمن الاستباقي".

وفي آخر التطورات على الحدود، أعلنت ميليشيا حزب الله قد أعلنت في وقت سابق استهداف موقع عسكري يتموضع فيه الجنود الإسرائيليون في المطلة، إلى جانب استهداف قوة إسرائيلية أثناء دخولها إلى موقع البغدادي.