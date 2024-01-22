الجيش الإسرائيلي يوسع اجتياحه لخان يونس ويحاصر مستشفى ناصر

توغل الجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس، اليوم الاثنين، حيث كثف قصفه عبر الطيران الحربي والمدفعي وسط ارتفاع عدد الضحايا العالقين تحت الأنقاض.

وبالتزامن مع ذلك، أطلقت مستشفيات المدينة نداءات استغاثة، لعدم قدرتها على استيعاب أعداد المصابين.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن عشرات القتلى والمصابين سقطوا جراء توسيع الجيش الإسرائيلي اجتياحه لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد ليلة شهدت قصفًا مكثفًا على أجزاء متفرقة من المدينة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، بوصول أكثر من 35 قتيلاً إلى مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، بعد تقدّم الجيش الإسرائيلي في مناطق جنوب وغرب المدينة تحت غطاء قصف جوي ومدفعي كثيف.

واضطر مواطنون جنوبي المدينة إلى نقل جثامين الضحايا والمصابين بمركباتهم وعربات تجرها دواب، بسبب تعذر وصول طواقم الإسعاف للمنطقة.

وحذّر مدير مجمع ناصر الطبي الدكتور ناهض أبو طعيمة من خروج المجمع عن الخدمة تمامًا، جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل على محافظة خان يونس ووصول مئات القتلى والجرحى يوميًّا إلى المستشفى.

بتر دون مخدر

وقال أبو طعيمة في حديث لـ"إرم نيوز"، إن أعداد الإصابات التي تصل على مدار الساعة لمجمع ناصر الطبي تفوق طاقته الاستيعابية بأكثر من 5 أضعاف، إذ باتت الكوادر الطبية تتعامل مع الجرحى والمصابين في الممرات والأروقة والساحات العامة للمشفى لعدم توفر أسِرة قادرة على استيعاب العدد الهائل.

وأوضح أن المجمع يعاني نقصًا حادًّا في الكوادر الطبية لا سيما أطباء الجراحة، بالإضافة إلى نفاد المستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة لتقديم الخدمات للمصابين.

وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي يستهدف محيط المجمع يوميًّا بعشرات الصواريخ وسط تطاير الشظايا وتضرر جزئي للمباني بهدف إخراجه عن الخدمة كما حدث مع مستشفيات شمال غزة، وسبق أن استهدف الجيش أحد مباني المجمع بقذيفة مدفعية أودت بحياة طفلة كانت تتلقى العلاج وجرحت 7 آخرين.

وأشار مدير مجمع ناصر إلى وجود مواد أساسية وضرورية لغرف العمليات، مثل غاز النيتروز المستخدم في التخدير بالإضافة إلى غازات طبية أخرى لم يتم إدخالها إلى المستشفيات حتى اللحظة.

وبيّن أن أطباء الجراحة في المجمع يجرون عمليات البتر للجرحى دون مخدر، مشيرًا إلى أن الحالة النفسية للأطباء أصبحت سيئة للغاية جرّاء الظروف القاسية التي يعملون فيها.