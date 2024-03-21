التايمز: تواصل الصين مع حماس تحوّل دبلوماسي

في خطوة دبلوماسية لافتة، دخلت الصين مباشرة على خط الأزمة في غزة للمرة الأولى، منذ اندلاع الحرب، بعد اجتماع عُقد في قطر بين سفير الصين الأسبق لدى لبنان وانغ كيجيان، ومدير المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بحسب تقرير لصحيفة " التايمز" اللندنية.

ورأت الصحيفة أن اللقاء بمثابة مؤشر على أن الصين بدأت تبتعد أكثر عن الموقفين الإسرائيلي والغربي من الأزمة.

في الأثناء، لم يصدر أي بيان رسمي من الوفد الصيني، سوى إشارة موجزة إلى أن الطرفين ناقشا الحرب في غزة، والمسائل ذات الصلة خلال اجتماعهما.

ومع ذلك، وفي أعقاب اجتماع آخر بين "وانغ" ووزير الدولة القطري محمد الخليفي، صدر بيان يدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى حل عادل ودائم للمسألة الفلسطينية.

وبالنظر إلى علاقاتها الجيدة نسبيًا مع جميع أطراف النزاعات المختلفة في المنطقة، تم الترويج للصين بشكل كبير في السنوات الأخيرة باعتبارها وسيطا بديلا في أزمات الشرق الأوسط، بحسب التايمز التي أشارت إلى أن الصين تعد المشتري الرئيسي للنفطين السعودي والإيراني، فضلًا عن دعمها التاريخي الثابت للقضية الفلسطينية، الذي لم يمنعها من تطوير علاقات تجارية مع إسرائيل.