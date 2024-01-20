مصر تنفي موافقتها على مقترح يسمح لإسرائيل باحتلال محور فيلادلفيا

وكانت صحيفة وول ستريت الأمريكية، أعلنت أخيرا، أن إسرائيل أبلغت القاهرة خطة تل أبيب لتنفيذ عملية عسكرية للسيطرة على حدود غزة مع مصر، في إشارة إلى محور فيلادلفيا.

وبحسب وول ستريت، فقد أكدت مصر لإسرائيل، أنها ستُعزز الحواجز على حدودها مع غزة، وستقوم بتركيب المزيد من أبراج المراقبة والكاميرات، "لكنها لن تشارك التسجيلات مع الجانب الإسرائيلي".