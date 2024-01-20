مصر تنفي موافقتها على مقترح يسمح لإسرائيل باحتلال محور فيلادلفيا
نفت مصادر مصرية رفيعة المستوى، اليوم، ما تناقلته تقارير إعلامية إسرائيلية عن موافقة القاهرة على مقترح يسمح لتل أبيب باحتلال محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، مقابل إشراك السلطة الفلسطينية في خطة اليوم التالي للحرب، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، عن مصادر رسمية قولها: "إن مثل هذه الأكاذيب الإعلامية أصبحت طقسا يوميا يستهدف صرف الانتباه عن المواقف المصرية المعلنة بضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان".
وكانت صحيفة وول ستريت الأمريكية، أعلنت أخيرا، أن إسرائيل أبلغت القاهرة خطة تل أبيب لتنفيذ عملية عسكرية للسيطرة على حدود غزة مع مصر، في إشارة إلى محور فيلادلفيا.
وبحسب وول ستريت، فقد أكدت مصر لإسرائيل، أنها ستُعزز الحواجز على حدودها مع غزة، وستقوم بتركيب المزيد من أبراج المراقبة والكاميرات، "لكنها لن تشارك التسجيلات مع الجانب الإسرائيلي".