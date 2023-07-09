الأردن يعلن مقتل 3 مطلوبين "خطرين" خلال اشتباك مع الأمن

أعلن الأمن العام في الأردن اليوم الأحد مقتل 3 مطلوبين وصفهم بـ "الخطرين"، محكومين بقضايا إرهاب خلال اشتباك مسلح مع قوة أمنية خاصة.

وذكر المتحدث باسم الأمن العام الأردني، في بيان، اطلع عليه "إرم نيوز" أن اثنين من القتلى فرّا من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيام.

وأوضح أن الشخص الثالث هو مطلوب رئيس في خلية الحسينية الإرهابية المسؤولة عن مقتل العميد الدلابيح، ومطلوب ببضع قضايا إرهابية أخرى، وشقيق أحد الفارين من مركز الإصلاح والتأهيل.

وأشار المتحدث إلى أن فرق تحقيق ومراقبة عملت لأيام متواصلة لحين تحديد مكان وجود المطلوبين والفارين ومداهمتهم على الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي للمملكة.

وأكدت التحقيقات أن المطلوبين مسلحون ويستخدمون إحدى المركبات ويتحركون في نطاق مناطق صحراوية جنوبي شرقي المملكة، بحسب البيان.

ومشَّطت القوة الأمنية منطقة وجود المطلوبين، سيرًا على الأقدام، لساعات طويلة، في أصعب الظروف نظرًا لوعورة وصعوبة تضاريسها.

ولفت إلى أن القوة الأمنية طبقت قواعد الاشتباك مع المطلوبين بعد أن بادروا بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة ولم تقع أيّ إصابات بصفوف القوة الأمنية.

وأشار المتحدث الأمني إلى أنه تم تأكيد هوية المطلوبين الثلاثة بالفحوصات الفنية والمخبرية وعرض جثثهم على ذويهم والتعرف عليهم.

وأكد المتحدث الأمني أن لجنة التحقيق المشكّلة للتحقيق في حادثة فرار النزيلين ما زالت مستمرة لمحاسبة أي مقصر أو مهمل في الحادثة.