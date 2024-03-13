إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي بصدد استدعاء قوات احتياط لاحتلال رفح

أكدت صحيفة "يسرائيل هايوم"، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي بصدد استدعاء قوات احتياط إضافية؛ استعدادًا لاحتلال مدينة رفح.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي، فضَّل عدم كشف هويته، قوله إن "هناك اجماعا بين المستويين السياسي والعسكري بأنه من غير الممكن تحقيق أهداف الحرب من دون القضاء على قدرات حماس، وإنه من دون احتلال مدينة رفح فإن هذا الهدف لن يتحقق".

وأضاف أنه "في حال الفشل بالوصول إلى صفقة لتحرير الأسرى مع حماس، سوف تصدر الأوامر النهائية لبدء العملية البرية، في غضون بضعة أسابيع على الأكثر"، موضحا أن "عمليات تحريك السكان ستسبق العمليات البرية إلى مناطق أخرى".

وأفاد المصدر بأنه "من أجل احتلال رفح، سوف يستدعي الجيش قوات احتياط إضافية؛ لأن تدمير 4 كتائب لحماس في المدينة يتطلب حجم قوات أكبر"، رافضا الإدلاء بمعلومات حول أسباب تعطيل العمليات البرية في رفح حتى الآن، لكنه ذكر أن ما يعطلها "اعتبارات عديدة".