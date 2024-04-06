"الغارديان": نتنياهو أوقع إسرائيل بفخ حماس

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن حركة حماس نصبت فخًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقع فيه مباشرة، عبر قرارات جعلت إسرائيل، بعد 6 أشهر من الحرب، دولة منبوذة.

وبحسب تقرير للصحيفة، فإن حصيلة 6 أشهر من الحرب لا تتوقف عند عدد القتلى من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وعمال الإغاثة والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة، بل تتعدى ذلك لتشمل آلام الفلسطينيين المشوهين والأيتام، وآلام الرهائن والمساجين من الطرفين ومعاناة عائلاتهم.

وأكد أن حساب هذه المعاناة قد يستمر مدى الحياة؛ ولن يكفي. والشاهد أن آثار حرب عام 1967، المتمثلة بالأراضي التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال حاضرة من باب الصراع ومعاناة كل الأطراف التي تسعى إلى الأمن والسلام.

وأضاف التقرير، أن الطريقة المُثلى لحساب النصر والخسارة في الحرب لا يجب أن تقف عند ما أحدثت من خسائر في صفوف الخصم، وهنا المقصود حماس، بل يجب أن تنظر إلى ما تكبدت، كإسرائيل، من خسائر بشرية ومادية ومعنوية.