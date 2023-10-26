مقتل عشرة من حزب العمال الكردستاني بضربات جوية "تركية" شمالي العراق

قتل عشرة عناصر من حزب العمال الكردستاني في سلسلة غارات نفذتها "طائرات حربية ومسيرة تركية" ليل الأربعاء شمالي العراق، وفق بيان صادرعن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان الخميس.

وذكر البيان أن "تسعة من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا" في غارات نفّذتها تركيا على "عدة مواقع في قضاء سيدكان بمحافظة أربيل"، فيما قتل آخر بغارات مماثلة على "عدة مواقع لحزب العمال الكردستاني في محافظة دهوك" ليل الأربعاء، بينما أصيب ثلاثة آخرون بجروح.

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرًا أن تركيا "ستواصل تكثيف عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق"، في إعلان يأتي بعد هجوم انتحاري تبناه حزب العمال الكردستاني واستهدف مقرّ الشرطة ووزارة الداخلية في أنقرة.