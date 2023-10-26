مقتل عشرة من حزب العمال الكردستاني بضربات جوية "تركية" شمالي العراق
قتل عشرة عناصر من حزب العمال الكردستاني في سلسلة غارات نفذتها "طائرات حربية ومسيرة تركية" ليل الأربعاء شمالي العراق، وفق بيان صادرعن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان الخميس.
وذكر البيان أن "تسعة من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا" في غارات نفّذتها تركيا على "عدة مواقع في قضاء سيدكان بمحافظة أربيل"، فيما قتل آخر بغارات مماثلة على "عدة مواقع لحزب العمال الكردستاني في محافظة دهوك" ليل الأربعاء، بينما أصيب ثلاثة آخرون بجروح.
يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرًا أن تركيا "ستواصل تكثيف عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق"، في إعلان يأتي بعد هجوم انتحاري تبناه حزب العمال الكردستاني واستهدف مقرّ الشرطة ووزارة الداخلية في أنقرة.
وعلى حسابه الخاص تعهد الرئيس أردوغان بمواصلة تدميرما سمّاه "الممر الإرهابي" الذي قال إنهم "يحاولون إنشاءَه على طول حدودنا بعمليات جديدة، والوقوف في وجه الحملات القذرة التي تشن ضد بلدنا وديننا".
وخاطب من يقول إنهم يدعمون الحزب الكردستاني من الداخل التركي: "لن ينقذ دعم البائسين في الداخل ولا حماية القوى الإمبريالية التي يعتمدون عليها المنظمة الإرهابية الانفصالية من الانقراض".
ويشنّ الجيش التركي بانتظام عمليات عسكرية جوّية وبرّية ضدّ المتمرّدين الأكراد المنضوين في حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون تنظيمًا "إرهابيًّا"، لا سيما في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي وفي منطقة سنجار.
وتقيم تركيا منذ 25 عامًا قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة متمردي حزب العمال الكردستاني الذين لديهم معسكرات تدريب وقواعد خلفية في المنطقة.