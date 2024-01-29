أبرز الهجمات على القواعد الأمريكية منذ بدء حرب غزة (إنفوغراف)

تصاعدت الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة، حيث قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن قواتها في العراق وسوريا تعرضت لأكثر من 150 هجوما منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تزامنا مع هجوم 7 أكتوبر حماس وبدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتبنت فصائل موالية لإيران عددا من الهجمات التي طالت مواقع القوات الأمريكية في سوريا والعراق.

أبرز الهجمات

يوم الأحد (28 كانون الثاني/ يناير)، قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن هجوما استهدف قاعدة الدعم اللوجيستي عند البرج 22 من شبكة الدفاعات الأردنية (شمال شرقي الأردن) قرب الحدود مع سوريا وأسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 34 آخرين.

وتبنت "المقاومة الإسلامية بالعراق" الهجوم، فيما توعدت واشنطن بالرد على "عملاء إيران" في المنطقة.

ويوم أمس أيضا أعلنت فصائل عراقية مسلحة استهداف قاعدة تضم قوات أمريكية في منطقة "الشدادي" بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

كذلك أفادت "المقاومة الإسلامية في العراق" باستهداف منشأة زفولون البحرية في خليج حيفا أمس بالطيران المسير.

كما أعلنت أنها قصفت أمس بطائرة مسيّرة قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل مركز إقليم كردستان.

ومساء أمس الأول السبت (27 كانون الثاني/ يناير)، استهدف هجوم بطائرة مسيرة قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق، وفق مسؤول عسكري أمريكي.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم 13 كانون الثاني يناير استهداف قاعدة خراب الجير الأمريكية شمال شرقي سوريا برشقة صاروخية.

يوم الإثنين 8 كانون الثاني/ يناير الجاري أفادت مصادر سورية بأن مسلحين من ميليشيات موالية لإيران استهدفوا بعشرات الصواريخ قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور، التي تضم قوات التحالف الدولي في سوريا.