اشتباكات عنيفة في ليبيا عند معبر "راس جدير" الحدودي مع تونس (فيديو)
أفادت تقارير ليبية بوقوع اشتباكات مسلحة عنيفة، ليل الإثنين، عند معبر "راس جدير" الحدودي بين ليبيا وتونس، فيما أعلن عن تسجيل 4 إصابات جراء تبادل إطلاق النار.
وكشفت تقارير ليبية أن الاشتباكات دارت بين ميليشيا مسلحة من زوارة وعناصر أمنية تابعة لوحدة "إنفاذ القانون" في ليبيا.
وتداول ناشطون وحسابات مقاطع تظهر الاشتباكات المسلحة العنيفة والتي يسمع خلالها أصوات إطلاق النار الكثيف بين المسلحين عند المعبر.
ووجّه عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بليبيا، بقفل معبر "رأس اجدير" البري اعتبارًا من يوم الإثنين إلى حين صدور تعليمات أخرى.
وكان الطرابلسي قد وجه، في وقت سابق الإثنين، إدارة "إنفاذ القانون" بالتوجه إلى منفذ "رأس جدير" لدعم الأجهزة الأمنية داخل المنفذ لمكافحة التهريب وضبط التجاوزات الأمن من أجل المحافظة على الأمن وتسيير حركة المسافرين بين ليبيا وتونس.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أنه تم إغلاق معبر "راس جدير" الحدودي من الجانب التونسي، بعد وقوع الاشتباكات بين عناصر ميليشيات مسلحة في الجانب الليبي، وسيطرة المسلحين على المعبر.
وذكرت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية أنه تم "غلق معبر راس جدير الحدودي احتياطياً إثر تحركات لميليشيات ليبية وتبادل لإطلاق النار في الجانب الليبي".