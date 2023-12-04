مسؤول عسكري يكشف تفاصيل الضربة الأمريكية في العراق

قال مسؤول عسكري أميركي، إن الولايات المتحدة نفذت ضربة "للدفاع عن النفس" في العراق ضد "تهديد وشيك" في موقع إطلاق طائرات مسيرة، وفقا لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق، نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر أمنية عراقية، قولها إن ما يُشتبه بأنها ضربة جوية أميركية أوقعت 5 قتلى من أعضاء جماعة مسلحة عراقية موالية لإيران في منطقة واقعة إلى الشمال من كركوك، وذلك خلال استعدادهم لإطلاق صواريخ على قوات أميركية في العراق.

وشنت فصائل عراقية مسلحة سلسلة من الهجمات على القواعد العسكرية التي تتواجد بها قوات أميركية ردا على القصف الإسرائيلي لغزة، الذي جاء في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

