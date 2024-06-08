"علامة فشل".. حماس تعلّق على تحرير إسرائيل 4 رهائن
علقت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، على إعلان إسرائيل تحرير 4 رهائن خلال هجوم مفاجئ وغير مسبوق على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أدى إلى سقوط عشرات القتلى من الفلسطينيين.
ونقلت "رويترز" عن القيادي في حماس سامي أبو زهري بعد ذلك الإعلان قوله إن "استعادة 4 من الأسرى بعد 9 أشهر كاملة من القتال هو علامة فشل لا إنجاز".
وقالت الحركة في بيان لاحق وزع على وسائل الإعلام إن "ما أعلنه جيش الاحتلال النازي من تخليص عددٍ من أسراه في غزة بعد أكثر من 8 أشهر من عدوانٍ استخدم فيه كافة الوسائل العسكرية والأمنية والتكنولوجية ارتكب خلاله كل الجرائم من مجازر لن يغيِّر من فشله الإستراتيجي".
وأضافت: "مقاومتنا لا تزال تحتفظ بالعدد الأكبر من الأسرى في حوزتها وهي قادرة على زيادة غلّتها منهم كما فعلت في عملية الأسر البطولية الأخيرة التي نفّذتها في مخيم جباليا في نهاية الشهر الماضي".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، اليوم السبت، تمكنه من إنقاذ 4 رهائن في قطاع غزة، كانت تحتفظ بهم حماس في مخيم النصيرات.
وقال في بيان مشترك مع الشاباك والشرطة الإسرائيلية، إنه "في عملية معقدة قام بها الجيش الإسرائيلي، والشاباك، والشرطة الإسرائيلية، تم إنقاذ 4 رهائن إسرائيليين، صباح اليوم (السبت)، نوعا أرغاماني (25 عامًا)، ألموغ مئير (21 عامًا)، وأندريه كوزلوف (27 عامًا) وشلومي زيف (40 عامًا)، الذين اختطفتهم حركة حماس إلى قطاع غزة من حفل الهانوفا في 7 أكتوبر/تشرين الأول".
وقال وزارة الصحة في قطاع غزة إن الهجوم على مخيم النصيرات بالتزامن مع عملية الجيش الإسرائيلي لاستعادة عدد من الأسرى أدّى إلى مقتل أكثر من 210 فلسطينيين، وإصابة 400 آخرين.