"علامة فشل".. حماس تعلّق على تحرير إسرائيل 4 رهائن

علقت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، على إعلان إسرائيل تحرير 4 رهائن خلال هجوم مفاجئ وغير مسبوق على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أدى إلى سقوط عشرات القتلى من الفلسطينيين.

ونقلت "رويترز" عن القيادي في حماس سامي أبو زهري بعد ذلك الإعلان قوله إن "استعادة 4 من الأسرى بعد 9 أشهر كاملة من القتال هو علامة فشل لا إنجاز".

وقالت الحركة في بيان لاحق وزع على وسائل الإعلام إن "ما أعلنه جيش الاحتلال النازي من تخليص عددٍ من أسراه في غزة بعد أكثر من 8 أشهر من عدوانٍ استخدم فيه كافة الوسائل العسكرية والأمنية والتكنولوجية ارتكب خلاله كل الجرائم من مجازر لن يغيِّر من فشله الإستراتيجي".

وأضافت: "مقاومتنا لا تزال تحتفظ بالعدد الأكبر من الأسرى في حوزتها وهي قادرة على زيادة غلّتها منهم كما فعلت في عملية الأسر البطولية الأخيرة التي نفّذتها في مخيم جباليا في نهاية الشهر الماضي".