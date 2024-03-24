إسرائيل تمنع وصول مساعدات أونروا إلى شمال غزة
قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الأحد إن إسرائيل أبلغت المنظمة الدولية بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية تابعة للوكالة إلى شمال قطاع غزة.
وأضاف في منشور على إكس، "هذا أمر مشين يشير إلى تعمد عرقلة المساعدة المنقذة للحياة وسط مجاعة من صنع الإنسان. يجب رفع هذه القيود"، بحسب رويترز.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود؛ ما أودى بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وخلَّفت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا؛ بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
ووجهت إسرائيل اتهامات للأونروا بضلوع موظفين فيها بهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ ما دفع دولا غربية إلى وقف تمويل الوكالة.