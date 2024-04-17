بسبب حرب غزة.. جامعة كاليفورنية تلغي خطابًا لطالبة مسلمة

ألغت جامعة جنوب كاليفورنيا خطابًا كانت طالبة مسلمة ستلقيه في حفل التخرج الشهر المقبل، وعزَت السبب إلى مخاوف أمنية واحتدام المشاعر فيما يتعلق بحرب غزة والصراع في الشرق الأوسط.

وقالت طالبة الهندسة الطبية الحيوية المتفوقة أسنا تبسُم، إن سبب منعها من إلقاء الكلمة، ينبع من "كراهية" للمسلمين والفلسطينيين وآرائها المتعلقة بحقوق الإنسان، في وقت أكد فيه عميد الجامعة آندرو غوزمان أن القرار "لا علاقة له بحرية التعبير" وإنما هدفه ببساطة هو حماية أمن الحرم الجامعي، بحسب وكالة "رويترز".

وتحدت الطالبة المتفوقة في بيان منطق الجامعة وتساءلت "ما إذا كان قرار جامعة جنوب كاليفورنيا بإلغاء دعوتي لإلقاء خطاب التخرج اتخِذ على أساس أمني فقط".

ولم يشر بيان غوزمان إلى تبسم بالاسم أو يحدد طبيعة ما يدعو للقلق في خطابها أو خلفيتها أو آرائها السياسية كما لم يذكر تفاصيل عن أي تهديدات معينة.

وأشار العميد بشكل عام إلى "اتخاذ المناقشة المتعلقة باختيار الطالبة المتفوقة مسارًا يدعو للقلق" في الأيام القليلة الماضية.

وكتب غوزمان يقول: "حدة المشاعر، التي تغذيها كل من وسائل التواصل الاجتماعي والصراع المستمر في الشرق الأوسط، تزايدت لتشمل أصواتًا عديدة من خارج جامعة جنوب كاليفورنيا وتصاعدت إلى حد شكل مخاطر كبيرة تتعلق بالأمن وبما قد يثير القلاقل في حفل التخرج".

وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن القرار هو الأول من نوعه بالنسبة لجامعة جنوب كاليفورنيا.