الجيش الإسرائيلي يفرض حصارًا مشددًا على نابلس

فرض الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين، حصارًا مشددًا على مدينة نابلس، ومحيطها، في أعقاب العملية التي قتِل فيها مستوطنان إسرائيليان، والهجوم الكبير الذي نفذه مستوطنون تجاه البلدات الفلسطينية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، "شدد الجيش الحصار على محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، كما أغلق عدة حواجز عسكرية وطرق؛ ما أعاق وصول الفلسطينيين إلى البلدات والقرى في المحافظة".

وانتشر الجيش الإسرائيلي بكثافة في المدينة، ومنع محلات الفلسطينيين من فتح أبوابها في بلدة حوارة لمدة ثلاثة أيام، بعد الهجوم الذي نفذه المستوطنون عليها.