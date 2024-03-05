تونس.. توقيف قيادية بارزة في حزب "الدستوري الحر"

أعلنت مصادر قضائية عن توقيف قيادية تونسية في "الحزب الدستوري الحر" لمدة 48 ساعة على ذمة ما يعرف بقضية "مكتب الضبط لمؤسسة رئاسة الجمهورية".

وأعلنت هيئة الدفاع عن عن عبير موسي رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، أن القرار يخص مريم ساسي عضو الديوان السياسي في "الحزب الدستوري الحر".

وكان عميد قضاة التحقيق في المحكمة الابتدائية التونسية قد أصدر في أكتوبر الماضي قراراً يقضي بالإبقاء على مريم ساسي في حالة سراح.

يذكر أن مريم بن ساسي كانت أحيلت بحالة تقديم على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 4 أكتوبر الجاري ليتقرر إحالتها على الحالة التي هي عليها على أنظار عميد قضاة التحقيق والذي قرر تأجيل استنطاقها الى 16 أكتوبر 2023، حيث تولى سماع تصريحاتها حول ماهو منسوب اليها قبل أن يقرر إبقاءها بحالة سراح على ذمة القضية.