مصادر: لا تقدم يذكر في اجتماع القاهرة بشأن معبر رفح

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين مصريين، أن اجتماع القاهرة الذي ضم الجانب المصري والأمريكي والإسرائيلي، "لم يحرز أي تقدم يذكر" فيما يتعلق بإعادة تشغيل معبر رفح.

لكن المسؤولين الذين (لم تكشف الصحيفة عن هويتهم) قالوا إن "جميع الأطراف اتفقت على مواصلة المحادثات في الأيام المقبلة".

وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن المناقشات جرت أمس الأحد، وسط "خلافات عميقة" بين مصر وإسرائيل، بشأن المجموعة الفلسطينية التي يجب أن تدير المعبر الحدودي، كما إن المناقشات تضمنت "إمكانية تدريب القوات المصرية لقوات أمن تابعة للسلطة الفلسطينية، للقيام بدور في إدارة المعبر".

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، الأحد، نقلًا عن مصدر رفيع المستوى قوله إن "الاجتماع الثلاثي في القاهرة، ضم الوفد الأمني المصري، ووفدَيْ الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل".