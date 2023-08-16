باراغواي تعيد نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

أعلن رئيس باراغواي المنتخب، سانتياغو بينا، إعادة نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس، وذلك خلال اجتماعه بالسفير الإسرائيلي، يوعاد ماغين.

وقال سانتياغو بينا إنه سيعيد نقل سفارة بلاده إلى القدس، بعد استلامه منصبه في شهر آب/أغسطس الحالي.

وأكد مصدر مطلع من الخارجية الإسرائيلية لـ"إرم نيوز"، ان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، التقى رئيس باراغواي بينيا، أمس الثلاثاء، وبحثا إعادة نقل سفارة بارغواي من تل أبيب إلى القدس هذا العام، فيما ستعيد إسرائيل فتح سفارتها في أسونسيون، عاصمة باراغواي في الفترة الزمنية نفسها.

وكانت بارغواي قد نقلت سفارتها إلى القدس وسط مراسم احتفالية رسمية، في أيار/ مايو 2017، لتكون ثالث دولة بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا تقوم بتلك الخطوة.

لكن في أيلول/سبتمبر 2018، أعلن وزير خارجية باراغواي، في حينه لويس ألبيرتو كاستجليوني، إلغاء نقل السفارة إلى القدس وتعليقها، وقال إن "باراغواي تريد المساهمة في تكثيف الجهود الدبلوماسية الإقليمية لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".

وتسعى إسرائيل إلى نقل السفارات والبعثات الدولية لديها من تل أبيب الى القدس، لتكريس فكرة القدس عاصمة لإسرائيل، ولكسب مزيد من الاعترافات الدولية بالعاصمة السياسية لإسرائيل، إلا أنه حتى الآن ومنذ اعتراف الرئيس الأمريكي السابق، دوالند ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 20017 ، لم تنجح إسرائيل في إقناع المجتمع الدولي بهذه الخطوة وكسب مزيد من الاعترافات.