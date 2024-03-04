القضاء الفرنسي يؤيد ترحيل الإمام التونسي محجوب محجوبي

قرّرت المحكمة الإدارية في باريس، اليوم الإثنين، رفض الطعن الذي تقدّم به محجوب محجوبي إمام المسجد الذي جرى ترحيله إلى تونس في 22 فبراير/شباط الماضي، وتأييد قرار ترحيله من فرنسا.

وجرى ترحيل الإمام بعد أقل من 12 ساعة من اعتقاله، بقرار من وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان، بعد أن طالب بترحيله؛ بسبب نشره لمقطع فيديو وصف فيه العلم ثلاثي الألوان، دون أن يحدد ما إذا كان العلم الفرنسي، بأنه "علم شيطاني" "لا قيمة له عند الله".

وعدّ وزير الداخلية الفرنسي في قرار الطرد أن هذا التصريح معاد لفرنسا، ويشجع السلوك المخالف لقيم الجمهورية، ورجعي، وغير متسامح، وعنيف.

وبعد ساعات قليلة من وصوله إلى مدينة سليمان، وهي بلدة تبعد 30 كيلومتراً عن تونس العاصمة، قال محجوبي: "سأكافح من أجل العودة إلى فرنسا حيث عشت لمدة أربعين عاماً".

وأضاف: "إذا لم تحقق لي المحكمة العدالة، فسوف أستأنف، وبعد ذلك سأستأنف أمام المحكمة الأوروبية"، بحسب صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.