قاآني في بغداد لتوحيد مواقف "الإطار التنسيقي" والفصائل المسلحة الموالية لإيران

يزور قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، منذ الإثنين، العاصمة العراقية بغداد، حيث عقد فور وصوله اجتماعات عدة مع عدد من قادة قوى الإطار التنسيقي وقادة الفصائل المسلحة المدعومة من طهران، إضافة إلى اجتماع مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وهذه الزيارة الثانية لقاآني للعاصمة العراقية منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السوداني، بعد زيارته الأولى في نوفمبر 2022.

وقالت مصادر سياسية عراقية مطلعة، لـ"إرم نيوز"، إن "زيارة قاآني، تأتي بعد موجة من الخلافات الداخلية بين قوى الإطار التنسيقي بشأن عدد من الملفات، أبرزها ملف الانتخابات البرلمانية المبكرة وشكل قانون هذه الانتخابات وملف الوجود الأمريكي، وغيرها، فهذه الزيارة تأتي بهدف توحيد مواقف قوى الإطار ومنع أي خلافات وانشقاقات قد تحصل خلال الفترة المقبلة".