نتنياهو يرد على مقترح بايدن: "لدينا شروط"

وأوضح البيان أنه بموجب المقترح "ستواصل إسرائيل عزمها على استيفاء هذه الشروط قبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار"، وأضاف: "موافقة إسرائيل على وقف دائم لإطلاق النار قبل استيفاء هذه الشروط أمر غير مقبول".

جاء ذلك بعد إعلان بايدن، مساء الجمعة، عن "مقترح إسرائيلي" من 3 مراحل يشكل خارطة طريق لإنهاء الحرب في غزة، داعيًا جميع الأطراف إلى عدم تفويت فرصة التوصل لصفقة تنهي النزاع المستمر منذ أكثر من 8 أشهر.

وقال في خطاب أدلى به في البيت الأبيض حول الوضع في الشرق الأوسط، "إن إسرائيل قدمت مقترحًا لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن من 3 مراحل"، وقد تم إرساله إلى حماس عبر قطر.

من جانبه، أشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن الحكومة موحدة في رغبتها في إعادة الرهائن في أسرع وقت ممكن، وأنها تعمل على تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن "الخطوط العريضة الدقيقة التي تقترحها إسرائيل، بما في ذلك الانتقال المشروط من مرحلة إلى أخرى، تسمح لإسرائيل بالحفاظ على هذه المبادئ