مقتل مدير مستشفى بغزة في غارات إسرائيلية على مناطق بالقطاع

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بمقتل مدير مستشفى الوفاء للمسنين وإصابة أطباء آخرين، مساء يوم الجمعة، في قصف نفذه الطيران الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا" إن طيران الجيش الإسرائيلي قصف مستشفى ودار الوفاء لرعاية المسنين في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة، ما أدى لمقتل مدير المستشفى وإصابة عدد من الأطباء.

وشنّ الطيران الإسرائيلي، مساء الجمعة، سلسلة غارات عنيفة، على عدة مناطق شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر إن القصف طال عدة مناطق في مخيم جباليا، ومنازل المواطنين في بيت لاهيا وقرب أبراج الشيخ زايد ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.