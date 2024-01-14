وسائل إعلام إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال العاروري

وبيَّنت أن أهدافا كثيرة كانت ستُضرَب لكنها ركزت على السفارة الإسرائيلية في السويد، ولم تذكر بقية الأهداف الأخرى.

وقالت إن القيادي خليل خراز، كان يقود عمليات الحركة في هولندا والدنمارك وألمانيا إلى أن قُتل في غارة إسرائيلية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

ومن بين أساليب العمل التي اكتشفتها الاستخبارات الإسرائيلية "الاستعانة بعناصر إجرامية أوروبية على غرار النهج الذي تتبعه إيران كجزء من إستراتيجية النظام الإيراني لنفي الصلة حال اكتشاف المخطط"، كما تدعي القناة.

توسيع عمليات حماس في الشرق الأوسط

وأشارت القناة إلى أن معلومات استخبارية وفيرة جمعتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالتعاون مع أجهزة أخرى، كشفت أن حماس خططت لتوسيع دائرة عملياتها في الخارج.

ووفق المعلومات التي سربتها القناة العبرية، فإن قيادة الحركة كانت تشرف على تلك العمليات، وأن حصول إسرائيل على المعلومات وتبادلها مع دول أخرى قاد إلى حملة اعتقالات واسعة في الدنمارك وألمانيا في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وتابعت أن المعتقلين، الذين لم تذكر أعدادهم، خضعوا منذ ذلك الحين لعمليات تحقيق، قبل بدء مسيرة قضائية بحقهم، وأن التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية في دول أوروبية أسهمت في جمع كم كبير للغاية من المعلومات ورسم صورة واسعة وعميقة حول نشاطات حماس في الخارج.