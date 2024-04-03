محكمة تونسية ترفض الإفراج عن الإعلامي محمد بوغلاب

رفض القضاء التونسي الثلاثاء، الإفراج عن الإعلامي محمد بوغلاب، مقررا تأجيل القضية المرفوعة ضده إلى 17 أبريل الجاري.

وأوقفت السلطات المذيع بوغلاب، المعروف بانتقاداته للرئيس التونسي قيس سعيد وسياساته، بعد أن تقدمت مسؤولة بوزارة الشؤون الدينية بشكوى في حقه تتهمه فيها بالإساءة لها.

واتهمت المسؤولة، بوغلاب، بالإساءة لها والمس بسمعتها من الناحية الأخلاقية،عن طريق منشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت صحيفة "المغرب" التونسية، نقلا عن نقابة الصحفيين، إن بوغلاب لم يمثل أمام المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية الثلاثاء، بسبب وضعه الصحي.

وأضافت إن بوغلاب الموقوف منذ 29 مارس الماضي، تدهورت حالته الصحية دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ومحمد بوغلاب يعمل مذيعا وكان يشارك قبل توقيفه في تقديم برنامج «تونس اليوم» على قناة الحوار التونسي وبرنامج «الماتينال» على إذاعة شمس أف أم.

وحسب تصريحات سابقة له، مُنع من الظهور الإعلامي في النصف الثاني من سنة 2022 بسبب عدم مساندته لحكم قيس سعيد فأسس قناة يوتيوب خاصة به وقتها.