أستراليا تشارك في التحقيق الإسرائيلي بشأن مقتل عمال الإغاثة

عيّنت أستراليا، الإثنين، الجنرال المتقاعد مارك بينسكين مسؤولًا عن مراقبة التحقيق الذي تجريه إسرائيل في مقتل سبعة عمّال إغاثة بغارة جوية في قطاع غزة، مجدّدة مطالبتها بـ"محاسبة كاملة" للمسؤولين عن الفاجعة.

والأسبوع الماضي قُتل سبعة عاملين في منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية ومقرّها الولايات المتّحدة في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت قافلتهم في قطاع غزة، بحسب "فرانس برس".

والقتلى السبعة هم فلسطيني وستة أجانب من بينهم المواطنة الأسترالية لالزاومي "زومي" فرانكوم.

وأقرّ الجيش الإسرائيلي بارتكاب سلسلة "أخطاء فادحة" أدّت إلى شنّ تلك الغارة، مؤكدًا أنّها كانت تستهدف "مسلّحًا من حماس".

وأثار قصف موكب المنظمة ومقتل العاملين فيها إدانات دولية أبرزها من الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، خصوصًا في ظل الأزمة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة وبلغت حدّ المجاعة.

وفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقًا في الغارة وفصل اثنين من ضباطه، لكنّ محاولاته لتبرير ما حدث لم تنجح في تهدئة الغضب الدولي.