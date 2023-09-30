وسط مطالبات باستقالة "الرئاسات".. أهالي الحمدانية يطردون الحلبوسي

أقدم حشد غاضب من أهالي ضحايا عرس قضاء الحمدانية في محافظة نينوى في العراق على طرد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، من مجلس عزاء أقيم في البلدة، وحضره "الحلبوسي" مع مسؤولين.

ولم يرضَ عدد من أهالي الضحايا عن هذا الحضور، إذ وثق فيديو متداول لأحد ذوي الضحايا وهو يصرخ في وجه رئيس مجلس النواب، رافضا وجوده ومن معه، مطالبا بخروجهم.

وقال الرجل، الذي كان غاضبا بشدّة: "أنتم مسؤولون.. ليش كاعد هنا (تجلس هنا) .. راحو أربعة مني .. منو يجيبلياهم (يعيدهم لي)".