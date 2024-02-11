الإمارات تعلن استشهاد 3 من منتسبي قواتها وضابط من قوة دفاع البحرين بالصومال

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية "استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين، إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين".

وأضافت الدفاع الإماراتية في بيان: "تتقدم وزارة الدفاع بخالص العزاء لذوي الشهداء سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".