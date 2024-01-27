"مطار حزب الله" يثير الجدل.. ما حقيقة وجوده؟

تطرقت إسرائيل لما اصطلح على تسميته بـ"مطار حزب الله"، مرتين؛ ففي 11 أيلول/سبتمبر الماضي، تحدثت إسرائيل عن وجود مطار في جنوب لبنان، إذ أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن المطار بنته إيران بهدف تحقيق "أهداف إرهابية" ضد إسرائيل.

وأرفق غالانت إعلانه بصور جوية للمطار المفترض، الذي حظي بتداول إعلامي محلي واسع، لكن دون أن يصدر عن ميليشيا حزب الله أي تعليق بهذا الشأن.

ويوم الخميس، تجدد ذكر هذا "المطار"، مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بالغارات الجوية بركة جبور في أعالي منطقة جزين.

وقال الجيش، في بيان، إنه هاجم "مباني ومواقع عسكرية تستخدمها الوحدة الجوية التابعة لحزب الله".

وأشار إلى أنه يوجد في أحد المواقع "مدرج طائرات عسكري، وبنى تحتية عسكرية، يستخدمها التنظيم لتوجيه العمليات داخل أراضي دولة إسرائيل"، لافتًا أنه "يبعد 20 كيلومترًا عن شمال المطلة".

وهذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي منطقة بركة الجبور، شمال نهر الليطاني، منذ بدء المواجهات على جبهة الجنوب مع ميليشيا حزب الله في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويرى رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد هشام جابر، أن الموقع المذكور هو "كناية عن مدرج، ولا يمكن اعتباره مطارًا بالمعنى الكلاسيكي".

وقال العميد جابر، لـ"إرم نيوز"، إنه "ليس مطارًا بمعنى المطار، أي ليس هناك رادارات وبرج مراقبة وتقنيات وأجهزة خاصة، كما أنه مكشوف، ما يجعله هدفًا سهلًا للقصف والتدمير".

وأضاف أن "حزب الله لا يملك طائرات نفاثة ومروحية، لكنه يملك مسيرات يمكن إطلاقها من أي مكان".

وأوضح العميد جابر أنه ليس لدى حزب الله منشآت أو قواعد مكشوفة، "لأنهم يعرفون أنها ستقصف، وكل قواعدهم مخبأة، وحتى في أعالي جزين حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية منطقة بركة جبور، لا يمكن للناظر أن يرصد أي منشأة عسكرية هناك".