تمديد توقيف علي العريض رئيس الحكومة التونسية الأسبق

أفادت مصادر تونسية، اليوم الأحد، بأن قراراً قضائياً صدر بتمديد توقيف علي العريض رئيس الحكومة الأسبق، في قضية شبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب.

وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية بأن "قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهّد بالبحث في القضية المتعلّقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتّر والإرهاب، قرر التمديد في الإيقاف التحفظي بالقيادي بحركة النهضة علي العريض مدّة أربعة أشهر إضافية".

وأشارت إلى أن " قاضي التحقيق كان قد أصدر بتاريخ 19 ديسمبر الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق علي العريض لمدّة 6 أشهر قابلة للتمديد مرتين لمدة 4 أشهر عن كل واحدة وذلك على ذمة التحقيقات المتعلقة بشبكات التسفير".