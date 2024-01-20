إصابة جنود أمريكيين جراء الهجوم على قاعدة غربي العراق

نقل مسؤول أمريكي عن تقارير أولية، إن جنودًا أمريكيين أصيبوا بجروح طفيفة، بالإضافة إلى أحد أفراد قوات الأمن العراقية الذي أصيب بجروح خطيرة في هجوم على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، اليوم السبت.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن التقارير الأولية تشير أيضًا إلى أن القاعدة تعرضت للقصف بصواريخ باليستية، وربما بأنواع أخرى من الصواريخ، مشيرًا إلى أن التقييم ما زال مستمرًا.

وكانت 3 مصادر أمنية قد قالت إن هجومًا بعدة صواريخ استهدف اليوم السبت القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق.